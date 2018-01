Rodovias têm tráfego intenso, mas sem paradas

As principais rodovias que cortam São Paulo em direção ao Interior e ao Litoral do Estado estavam com trânsito intenso na volta à Capital paulista, mas sem pontos de lentidão por volta das 20h30 deste domingo, 14, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual. Veja também: O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Anchieta e Imigrantes O trânsito na Dutra O trânsito na Anhangüera e Bandeirantes O trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As Rodovias Fernão Dias, Presidente Dutra e Régis Bittencourt apresentavam tráfego acima do normal em alguns trechos, principalmente na chegada à Capital, mas sem paradas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A mesma situação estavam as rodovias litorâneas Mogi-Bertioga, Rio-Santos e dos Tamoios e os Sistemas Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares. Segundo a concessionária Ecovias, ainda havia tráfego intenso entre os KM 32 e 36 da pista norte da Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital. O mesmo acontecia na Rodovia Ayrton Senna, que apresentava excesso de veículos mas sem congestionamentos, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Em nenhuma rodovia havia registro de acidentes.