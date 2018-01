Rodovias têm tráfego acima do normal, mas sem lentidão

A maioria das rodovias que cortam o Estado de São Paulo apresenta tráfego acima do normal por conta do feriado prolongado da Independência, mas o tráfego flui bem, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária. Veja abaixo a situação de cada via:

ANCHIETA

Tráfego normal. A descida da serra está sendo feita pela pista norte - devido ao tombamento de uma carreta, a pista sul está bloqueada na altura do quilômetro 51. A via deve ser liberada ao meio-dia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

IMIGRANTES

Tráfego acima do normal, com boa fluidez. A descida está sendo feita pela pista sul.

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Tráfego normal.

PADRE MANOEL NOBREGA, RIO-SANTOS E PIAÇAGUERA-GUARUJÁ

Tráfego acima do normal no sentido litoral, com boa fluidez.

RAPOSO TAVARES E CASTELO BRANCO

Tráfego normal.

AYRTON SENNA, CARVALHO PINTO E MOGI BERTIOGA

Tráfego acima do normal, com boa fluidez no sentido litoral.

RODOVIA DOS TAMOIOS

Tráfego acima do normal, com boa fluidez no sentido litoral.