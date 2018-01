Rodovias seguem bloqueadas por chuvas em São Paulo

Uma erosão causada pelas fortes chuvas bloqueiam desde domingo, 17, a Rodovia SP-66 (General Euryale de Jesus Zerbine), na altura do quilômetro 85. Durante o bloqueio, o motorista que segue entre Jacareí e Guararema deve utilizar a Rodovia Carvalho Pinto. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estão no local para orientar os motoristas.

Além da SP-66, as chuvas que caíram na noite de ontem em São Paulo prejudicaram outras vias. Queda de barreiras interditaram no início da manhã de hoje, a pista sentido Taubaté da Rodovia SP-125, conhecida como Oswaldo Cruz, na altura do quilômetros 25, em Taubaté, no interior de São Paulo. Técnicos limparam a via, que foi liberada por volta das 12 horas.

No fim da noite de ontem, outra queda de barreira interditou o trecho do quilômetro 48 da Rodovia SP-332, a Tancredo de Almeida Neves, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Foi montado um desvio utilizando a Rodovia SP-354, a Edgard Máximo Zambotto. A previsão é que a via seja liberada ainda hoje.