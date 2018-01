Rodovias registram tráfego lento na saída da capital paulista

O motorista enfrentava tráfego lento na saída da capital paulista por volta das 19h30 desta sexta-feira, 22, nas principais rodovias paulistas, antes do feriado de aniversário da cidade.

A Via Anchieta registrava lentidão do km 52 ao 55, no trecho de serra, sentido litoral, devido a um acidente entre um ônibus e um carro de passeio. A faixa da esquerda Anchieta ficou fechada por 30 minutos e foi liberada às 18h30, segundo informou a concessionária Ecovias.

Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni havia congestionamento do km 250 ao 248, perto da entrada do Guarujá, devido ao excesso de veículos. Já a Rodovia dos Imigrantes registrava tráfego bom os dois sentidos.

A Avenida dos Bandeirantes, em direção ao interior, apresentava lentidão do km 20 ao 26 e, no sentido São Paulo, do km 95 ao 91, na região de Campinas. De acordo com a Autoban, o tráfego moroso é causado pelo excesso de veículos e pelo recapeamento da via.

A Rodovia Presidente Dutra registrava fluxo intenso de veículos, no sentido Rio, entre o km 224 e o km 223, na pista lateral, em Guarulhos, e do km 230 ao 227, na pista lateral, em São Paulo. As pistas no sentido Rio, na altura do km 227 da Dutra, na região de Piraí, estavam interditadas por causa de uma queda de barreira. O bloqueio causa lentidão entre o km 231 e 237.

Quem seguia para Belo Horizonte no começo de noite de hoje enfrentava trânsito complicado na Rodovia Fernão Dias na altura do km 80.