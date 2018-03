Rodovias que passam por SP já têm tráfego intenso

SÃO PAULO - Algumas rodovias que ligam o interior e o litoral à capital paulista já apresentem tráfego lento no início da noite desta terça-feira, 25, fim do feriado prolongado de aniversário da cidade. O Sistema Anchieta-Imigrantes deu início à Operação Subida às 17h45, quando passou a operar no esquema 2x8. A subida de serra é feita pela pista norte da Anchieta mais as pistas norte e sul da Imigrantes. A descida de serra é realizada somente pela pista sul da via Anchieta.

A rodovia Imigrantes tem tráfego intenso no sentido São Paulo, mas não há pontos de lentidão. Na Rodovia Anchieta, o tráfego segue lento no sentido São Paulo entre os km 51 ao 49 e do km 47 ao 43. Na rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, o tráfego segue lento do km 260 ao 270.

A rodovia Ayrton Senna, no sentido capital, tem trânsito lento do km 32 ao 20, entre Itaquaquecetuba e Guarulhos. No sentido interior, o fluxo de veículos é bom. A rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 37 ao 28, entre Jandira e Barueri. A Raposo Tavares tem tráfego bom nos dois sentidos.

A rodovia Presidente Dutra tem diversos pontos de lentidão. O tráfego é lento no sentido São Paulo entre os km 138 e 147, em São José dos Campos, entre os km 197 e 208, em Arujá, entre os km 218 e 221. No sentido Rio de Janeiro, há lentidão do km 220 ao 217, em Guarulhos, e do km 214 ao 206.

Na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, há cinco quilômetros e meio de lentidão, do km 290 ao km 286,5, na região de Itapecerica da Serra, devido a um ponto de alagamento provocado pela chuva na tarde de hoje. A pista chegou a ficar interditada por causa do alagamento, o que gerou a lentidão. A Rodovia Bandeirantes, sentido São Paulo, tem lentidão do km 64 ao 58, em Jundiaí. Na Anhanguera, o tráfego flui sem pontos de parada.