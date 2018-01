Rodovias que ligam SP ao litoral registram congestionamento

As rodovias que ligam São Paulo ao litoral registram pontos de congestionamento no final da manhã desde sábado de Carnaval, 13.

A Rodovia dos Tamoios (SP-99) tem lentidão em quase toda a extensão, no sentido litoral. O ponto com maior morosidade está entre os quilômetros 70 e 74, em Caraguatatuba. A estrada também tem lentidão no trecho de Paraibuna, na altura do km 32. Na madrugada três pessoas morreram na região em um acidente envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio. A via ficou bloqueada das 2h45 até às 7h40, quando os veículos foram removidos e a Tamoios foi totalmente liberada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Rodovia dos Imigrantes apresenta congestionamento, sentido litoral, no trecho de serra, entre os kms 49 e 58. A Via Anchieta segue com tráfego tranquilos em ambos os lados. Na Rodovia Carvalho Pinto, há congestionamento do km 73 ao 96, na saída para a Tamoios, sentido Interior, devido ao excesso de veículos e reflexo de acidente que ocorreu fora da área de concessão.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Rodovia Rio Santos também tem morosidade na chegada ao litoral, na altura do km 214, em Peruíbe.

Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni existe trânsito intenso na altura do km 284, sentido Mongaguá. O DER informou ainda que na Rodovia Mogi-Bertioga é preciso reduz a velocidade do km 36 ao 91, na chegada a Bertioga.