Rodovias que cortam SP têm morosidade nesta manhã

SÃO PAULO - Algumas rodovias que cortam São Paulo registravam morosidade por volta das 10 horas desta sexta-feira, 4. As rodovias Castelo Branco e Bandeirantes têm lentidão em razão de obras que bloqueiam pistas.

A Rodovia Castelo Branco tinha lentidão entre os quilômetros 18 e 17, na pista marginal, no sentido São Paulo, devido a obras de recapeamento. As pistas 1 e 2 da via estão interditadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Rodovia dos Bandeirantes, o motorista enfrentava congestionamento do quilômetro 22 ao 20, em São Paulo, por causa do bloqueio de duas faixas da esquerda, no sentido capital.

A Rodovia Presidente Dutra também registrava tráfego intenso entre os quilômetros 230 e 231, na chegada a São Paulo, na pista marginal.

O Sistema Anchieta-Imigrantes tinha lentidão apenas na chegada a Santos, na Via Anchieta, devido ao excesso de veículos