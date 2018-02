Rodovias paulistas terão fiscalização da lei seca durante a Operação Carnaval

SOROCABA - A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo vai fiscalizar o consumo de álcool por motoristas durante a Operação Carnaval, que tem início à zero hora de sexta-feira, 8, e prossegue até as 13 horas da próxima quarta-feira, em 22 mil quilômetros de rodovias paulistas.

De acordo com o comando do policiamento rodoviário, a fiscalização da nova lei seca já é considerada um procedimento operacional rotineiro. A maioria das bases de policiamento rodoviário dispõe de bafômetro para medir o teor alcoólico, mas os policiais estão orientados a aplicar a nova lei, que pune qualquer quantidade de álcool ingerida pelo condutor, com base em sinais que confirmem a alteração na capacidade psicomotora do motorista.

Durante o carnaval, a concessionária da rodovia Castelo Branco vai realizar o programa Zero Álcool, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, distribuindo bafômetros descartáveis aos usuários no km 18 da rodovia. Os policiais, com agentes da concessionária, vão conscientizar motoristas sobre os riscos de beber e dirigir.

Nas rodovias federais, além de blitz no trânsito, os agentes do policiamento rodoviário vão abordar motoristas em pontos de parada, como postos de combustíveis, para conscientizar sobre a lei. Com a nova lei, a multa para quem dirigir após ingerir bebida alcoólica passou de R$ 957,65 para R$ 1.915,40, permitindo o uso de meios alternativos ao bafômetro, como vídeos, teste clínico e o depoimento do policial, para provar o motorista bebeu.