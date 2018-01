Rodovias Osvaldo Cruz e Tamoios registram lentidão no retorno

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

Algumas estradas apresentam lentidão em direção a capital paulista por volta das 13 horas desta terça-feira, 16, de acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A Rodovia Osvaldo Cruz (SP-125) tem morosidade do quilômetro 76 ao 82, no trecho de serra, sentido Taubaté, e a Rodovia dos Tamoios apresenta lentidão entre os quilômetros 34 e 22, sentido São José dos Campos. O motorista que segue pela Rodovia dos Imigrantes enfrenta fluxo intenso no trecho de planalto, sentido São Paulo.

Já a Rodovia Carvalho Pinto registra tráfego intenso na chegada a capital paulista, mas sem pontos de congestionamento. As rodovias Mogi-Bertioga e Rio-Santos tem trânsito intenso também sem pontos de parada.