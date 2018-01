Rodovias lotam com movimento nas praias O forte calor registrado no litoral norte paulista no fim de semana levou uma multidão às praias da região, provocando congestionamentos nas vias que dão acesso às praias e na Rodovia Rio-Santos. O congestionamento é uma prévia de como deverá ser o verão, quando Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba deverão receber cerca de 2 milhões de turistas, segundo estimativas das prefeituras.