Rodovias litorâneas têm tráfego intenso

Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes, o movimento de veículos estava mais intenso no sentido capital, mas sem congestionamentos, principalmente no trecho de serra da Imigrantes. Nas demais rodovias do sistema, como a Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domenico Rangoni, as condições de tráfego eram normais.

As rodovias Rio-Santos, no trecho entre os kms 211 e 214, na região da Riviera de São Lourenço, e Mogi-Bertioga, o tráfego também era intenso, assim como toda a extensão da Rodovia dos Tamoios.

Já os motoristas que retornavam do interior do Estado encontravam tráfego bom nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra.