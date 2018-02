Rodovias ficam livres de lentidão

A neblina na serra provocou o fechamento da interligação entre Imigrantes e Anchieta segundo a Ecovias. O tráfego flui bem no trecho de concessão. Já seguiram rumo ao litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, 111 mil veículos desde às 0h de quarta-feira, 22.

A Rodovia Fernão Dias não tem pontos de parada. O tráfego é tranquilo também nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares de acordo com a Via Oeste.

Na Rodovia Nova Dutra, região de São Paulo, o tráfego é normal nos dois sentidos. No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto o tráfego flui bem nos dois sentidos.

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem excesso de veículos no sentido Campos do Jordão. No sentido Taubaté há lentidão na rodovia do km 33 ao km 31. Uma pane mecânica em um ônibus ocorreu no km 32 e um acidente, no km 31 dentro do Túnel.

Na Rodovia dos Tamoios, destino a São José e Caraguatatuba operam com tranquilidade. No trecho de serra, a neblina densa não causa reflexos nos motoristas.

Na Rodovia Rio-Santos, o tráfego é intenso perto de São Vicente, Bertioga e Riviera de São Lourenço, sem paradas.

As rodovias litorâneas Mogi Bertioga, Osvaldo Cruz e SP55 - Ubatuba até Pedro de Toledo - têm baixo fluxo de veículos.