Rodovias federais registram 3 mortes em 156 batidas O balanço da Polícia Rodoviária Federal, que em São Paulo fiscaliza apenas as Rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, apontou três mortes durante o feriadão. Foram 156 acidentes. A PRF usou metodologia diferente da adotada pela PM paulista para comparar os dados do acidente. Como no ano passado o feriado da Independência caiu numa quarta-feira, a comparação foi com a Semana Santa deste ano. Foram apenas duas mortes naquele feriado.