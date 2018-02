Rodovias federais em SP registram 4 mortes neste feriado

PAULO - Quatro pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam São Paulo durante este feriado de Proclamação da República, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal.

Nos 1.067 km somados entre as rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, foram registrados 182 acidentes, que deixaram 115 feridos, no período de 0h do dia 12 até as 24 h do dia 15. Onze pessoas foram presas por embriaguez ao volante.

Segundo a PRF, comparando com os dois últimos fins de semana, pois no ano passado o feriado do dia 15 caiu em um domingo e não houve operação, houve um aumento no número de acidentes, mas o número de mortes permaneceu estável.

De acordo com a PRF, do dia 5 ao 8 de novembro, foram registrados 121 acidentes, com 60 feridos e quatro mortes e entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, ocorreram 138 acidentes, com 70 feridos e cinco mortes.