Rodovias estaduais têm lentidão na saída para o feriado

Um acidente envolvendo duas motos matou uma pessoa e deixou outra levemente ferida por volta das 10h30 de hoje na Rodovia dos Bandeirantes, altura do km 30.

O resgate ainda está no local e há 10 quilômetros de congestionamento no sentido interior, do km 30 ao 20.

A rodovia Régis Bittencourt tem lentidão ao longo dos 30 quilômetros da Serra do Cafezal, do km 336 ao 367. O tombamento de um caminhão na altura do km 409, por volta das 4h30 de hoje, ainda causa lentidão no sentido SP da Régis, por 2 quilômetros.

Há lentidão também na Rodovia Castello Branco, no sentido interior, do km 20 ao 26, por excesso de veículos. A marginal da Castello Branco tem trânsito lento com paradas do km 21 ao 24, também no sentido interior.

As rodovias que vão para o litoral têm trânsito intenso. Anchieta, Imigrantes e Tamoios têm cerca de 3 quilômetros de congestionamento cada, na chegada à Baixada Santista