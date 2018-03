Rodovias estaduais registram 23 mortes em acidentes no carnaval

As rodovias estaduais de São Paulo registraram 23 mortes em acidentes neste feriado prolongado de carnaval, número bem abaixo do registrado no ano passado, segundo balanço parcial da Polícia Rodoviária Estadual.

Entre sexta-feira, 4, até as 7 horas desta quarta-feira, 9, foram registrados 1.491 acidentes, que deixaram 657 feridos e 23 mortos. Em comparação ao balanço do ano passado, houve um aumento no número de acidentes, mas uma diminuição no número de óbitos e feridos.

Segundo balanço do Comando de Policiamento Rodoviário, foram registradas 1.315 ocorrências entre a sexta-feira e a quarta-feira do ano passado, quando 41 pessoas morreram e 814 ficaram feridas nas estradas estaduais durante o carnaval. O balanço final dos acidentes deste ano sairá à tarde.