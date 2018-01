Rodovias Dutra e Raposo Tavares continuam interditadas

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

As rodovias Presidente Dutra e Raposo Tavares continuavam com trechos interditados por volta das 8 horas desta quarta-feira, 30, segundo informações da concessionária NovaDutra e da Polícia Rodoviária Estadual.

A pista sentido Rio da Rodovia Dutra foi bloqueada por volta da 1h30 desta quarta, na região de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, devido a uma queda de barreira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a NovaDutra, a faixa da esquerda já foi liberada, permanecendo interditados a faixa da direita e o acostamento, mas não havia congestionamento no local.

Um outro deslizamento de terra também provoca a interdição de outro trecho na via. Em Aparecida, na altura do km 75, sentido Rio, a faixa da direita e o acostamento ficaram alagados, por volta das 2 horas. Funcionários da concessionária estão realizando a limpeza da via. O congestionamento era de três quilômetros.

Raposo Tavares

A Rodovia Raposo Tavares continuava interditada nos dois sentidos na altura do quilômetro 536, em Martinópolis, no interior de São Paulo, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. A pista foi alagada por volta das 20 horas de terça-feira, após a abertura das comportas da barragem de uma pequena central hidrelétrica na região.