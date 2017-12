Rodovias do litoral paulista têm trânsito complicado nesta tarde

Boa parte das rodovias que dão acesso à capital paulista registrava tráfego intenso na tarde deste domingo, 4. Entre as federais, a Régis Bittencourt apresentava lentidão no trecho de serra, onde a pista é simples, e a Fernão Dias, na região de Mairiporã. A Dutra estava congestionada do Km 101 ao 102, em Pindamonhangaba, em razão de um acidente entre dois veículos. Ninguém se feriu. Veja também: Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes O retorno do litoral paulista exigia paciência. A Tamoios tinha lentidão do Km 83 ao 64, em Caraguatatuba. Na Padre Manoel da Nóbrega, a fila de engarrafamento atingia 4 km na Praia Grande. O excesso de veículos também causava morosidade nas vias Cônego Domenico Rangoni, Oswaldo Cruz e Mogi-Bertioga. A Imigrantes somava 22 km de congestionamento, em São Vicente e São Bernardo do Campo, e a Anchieta, 13 km, na chegada ao ABC paulista. Nas vias Raposo Tavares e Castelo Branco, a circulação era intensa, mas não chegava a provocar pontos de parada. Na Anhangüera e a Bandeirantes, o tráfego era normal. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nesta tarde.