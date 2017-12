Rodovias do litoral de São Paulo apresentam tráfego ruim

O movimento permanecia intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes às 14 horas deste domingo, 4, no sentido da capital paulista. O excesso de veículos congestionava a Imigrantes do Km 70 ao 62, em São Vicente, e entre os Km 28 e 42, na região de São Bernardo do Campo. A Anchieta apresentava lentidão do Km 30 ao 43, na chegada ao ABC paulista. Segundo a Ecovias, no trecho de serra, o tráfego era normal nas duas vias. Veja também: Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes O sistema opera no esquema 2 por 8, no qual o retorno do litoral ocorre pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista sul da Anchieta. A descida é feita pela pista norte desta última. De segunda-feira, 29, até as 14 horas deste domingo, 4, 543 mil veículos atravessaram o sistema rumo a São Paulo. Desses, 495 haviam ido à região da Baixada Santista durante o feriado de Ano-novo e os demais, no Natal. De acordo com a Ecovias, ainda devem voltar do litoral 83 mil veículos. Já nas rodovias que ligam a capital ao interior de São Paulo, a circulação era normal. A previsão é de que o movimento se torne intenso na Castelo Branco e na Raposo Tavares a partir das 14 horas e na Anhangüera e na Bandeirantes, depois das 17 horas. Nas vias federais, o fluxo deverá aumentar as 16 horas. Atualizado às 14h30