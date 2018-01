Rodovias do interior de SP recebem pontos de internet grátis

SÃO PAULO - Três rodovias do interior de São Paulo passaram a contar com doze pontos de acesso à internet gratuitos a partir deste mês. Quando precisarem de internet, os motoristas que trafegam pelo Corredor Raposo Tavares, que passa por cidades como Bauru, Assis, Ourinhos e Presidente Prudente, podem parar nos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), solicitar login e senha no local e acessar a rede.

As bases funcionam 24 horas por dia e também têm água, banheiros e fraldários para os condutores. Luís Carlos Guimarães, gerente de operações da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), administradora das três rodovias que receberam o serviço, diz que o perigo de usar o celular no volante foi um dos motivadores da ação.

Nove em cada dez acidentes fatais com veículos são causados por falha humana, segundo dados do governo do Estado de São Paulo. "O celular e a desatenção são grandes causadores de acidentes. Por isso, resolvemos trazer essa inovação", diz ele. O sistema não dá acesso à rede de Wi-Fi no trajeto - apenas nas bases.

Dirigir usando o celular configura multa gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A taxa para a infração é de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Falar ao celular ao conduzir um veículo é infração média, com multa de R$ 85,13 e quatro pontos.

As rodovias que receberam os pontos são: João Baptista Cabral Rennó, que liga Bauru a Santa Cruz do Rio Pardo; Raposo Tavares, que liga Ourinhos a Presidente Epitácio e Rodovia Orlando Quagliato, que une Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos.