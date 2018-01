Rodovias de SP têm tráfego intenso; congestionamento na capital diminui

SÃO PAULO- Na noite desta quarta-feira, 2, véspera de feriado de Corpus Christi, o motorista enfrenta congestionamentos nas principais rodovias que cortam São Paulo. O excesso de veículos é a principal causa das lentidões.

Até as 21h30, São Paulo tinha 33 quilômetros de vias congestionadas, número bem menor do que o registrado há cerca de duas horas, quando havia mais 170 km de lentidão.

A Rodovia dos Bandeirantes tinha tráfego lento no sentido interior do quilômetro 30 ao 33. A lentidão é reflexo de um acidente no km 33. De acordo com a Autoban, as pistas foram liberadas às 20h25. O trânsito na Via Anhanguera segue normal.

A Rodovia Presidente Dutra apresentava tráfego lento entre os quilômetros 230 e 223, na pista marginal, no sentido Rio de Janeiro. Próximo a Guarulhos, na pista expressa, no sentido do Rio, o congestionamento vai do quilômetro 226 ao quilômetro 220.

Já a Rodovia Régis Bittencourt registrava tráfego intenso no sentido de Curitiba, entre os quilômetros 338 e 337 e entre os quilômetros 349 e 352, na região de Miracatu.

A Rodovia Ayrton Senna tinha tráfego lento do km 15 ao 11, sentido São Paulo, em razão de um acidente. No sentido Rio de Janeiro, o congestionamento vai do quilômetro 11 ao 19.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, o excesso de veículos provocava congestionamento do quilômetro 3 ao quilômetro 5 na chegada ao Guarujá, no litoral paulista.