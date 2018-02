Rodovias de SP têm tráfego bom no fim do feriado prolongado

SÃO PAULO - As estradas que cortam São Paulo têm tráfego normal na tarde desta terça-feira, 2, fim de feriado prolongado de Finados. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o movimento nas estradas litorâneas, como a Estrada dos Tamoios, Padre Manoel da Nóbrega e Oswaldo Cruz, é intenso, mas sem pontos de parada ou lentidão.

A condição é semelhantes nas Rodovias Régis Bittencourt e a Fernão Dias, que começam a ficar movimentadas, de acordo com a concessionária OHL, mas não têm pontos de congestionamento.

De acordo com a Ecovias, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está com tráfego bom e sem lentidão. Na Rodovia dos Imigrantes foi implantada operação de subida por duas pistas. A SAI opera no esquema 2x8.

A Rodovia Presidente Dutra registra tráfego normal nos dois sentidos, de acordo com a Nova Dutra. A situação das Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, Raposo Tavares e Castelo Branco é bem parecida com a Dutra: tráfego normal e sem paradas nos dois sentidos, segundo informações da Autoban e da Viaoeste.