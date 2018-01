Rodovias de SP têm tráfego bom em noite de feriado

Julia Baptista, do estadao.com.br,

As rodovias que ligam São Paulo ao litoral, interior e a outros estados têm tráfego normal na noite desta quinta-feira, 6, feriado de Corpus Christi, segundo a Polícia Rodoviária e as concessionárias.

Por volta das 22h, a rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, registrava congestionamento na altura do quilômetro 360, no sentido interior, por conta do tombamento de uma carreta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Via Anhanguera apresentava lentidão do quilômetro 119 ao quilômetro 120, no sentido interior, por conta de uma festa na cidade de Americana.

Nas rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Carvalho Pinto, Ayrton Senna e Fernão Dias o trânsito flui normalmente.

Segundo a Ecovias, dos 257 mil veículos que a concessionária estimava que desceriam ao litoral neste feriado, 87 mil já estão na Baixada Santista.