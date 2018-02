Rodovias de SP têm lentidão na volta do feriado

A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, registrava morosidade em Guaratinguetá, entre os quilômetros 62 e 64, devido obras de interdição de faixas. A Rio-Santos apresentava lentidão no trecho próximo à Riviera de São Lourenço, na altura do quilômetro 214, sentido São Paulo.

O tráfego continuava intenso em toda a extensão do sentido São Paulo da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Campos do Jordão à Rodovia Carvalho Pinto. A Rodovia dos Tamoios também tem trânsito intenso no sentido Guarujá.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na rodovia Cônego Domênico Rangoni o movimento era intenso em direção a Cubatão, entre os quilômetros 269 e 270. Na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, o trânsito era intenso entre os quilômetros 40 e 35. Nas demais rodovias paulistas, o tráfego estava normal no sentido capital.