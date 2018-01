Rodovias de SP registram movimento abaixo do normal

O tráfego de veículos nas principais rodovias que ligam São Paulo ao Interior e ao Litoral do Estado estava abaixo do normal por volta das 8h30 desta quinta-feira, 25, segundo informações das polícias rodoviárias estadual e federal. Veja também:Trânsito é tranqüilo na manhã de Natal em São Paulo Natal deve ser de sol na maior parte do País e com chuva em SP As rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra estavam com trânsito tranqüilo, assim como os Sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Castelo Branco-Raposo Tavares e Anchieta-Imigrantes. Segundo alerta do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), algumas rodovias, como a Ayrton Senna, dos Tamoios, Mogi-Bertioga, Rio-Santos, estavam com céu encoberto e chovia em algumas regiões. A Rodovia Oswaldo Cruz, que segue para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, apresentava neblina nos trechos de serra. Não havia registro de acidentes.