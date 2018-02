Rodovias de SP amanhecem tranquilas no último dia de feriado

SÃO PAULO - O trânsito nas principais rodovias paulistas permanece tranquilo na manhã desta segunda-feira, 15, último dia do feriado prolongado da Proclamação da República. Apesar do tempo nublado, a visibilidade é boa em todas as estradas, informa o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego normal e está com operação 2 X 8, com a subida em todas as pistas da Imigrantes e na pista norte da Anchieta. Na Anchieta, a interligação planalto está bloqueada no acesso para a Imigrantes Sul. As demais estradas litorâneas - Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Tamoios, Piaçaguera-Guarujá e Oswaldo Cruz - também têm trânsito normal.

Na Fernão Dias, o trânsito está lento no km 792, sentido Belo Horizonte, devido a uma colisão envolvendo um caminhão. A pista está parcialmente interditada no local. No km 721, também sentido Belo Horizonte, um capotamento interditou parte da pista e causa trânsito no local. Na Via Dutra, um veículo quebrado causa lentidão entre os quilômetros 103 e 92, na altura de Pindamonhangaba, sentido São Paulo. Na Regis Bittencourt, o tráfego é normal.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes e o Sistema Castello Branco-Raposo Tavares também têm trânsito normal.