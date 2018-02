Rodovias de São Paulo terão interdições na próxima semana

SÃO PAULO - A Ecopistas anunciou hoje uma série de obras nas rodovias Hélio Smidt, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e dos Tamoios. As obras de recuperação e melhorias estão marcadas para ocorrer entre os dias 18 e 23 de julho.

Na Rodovia Hélio Smidt que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, haverá interdição da faixa da esquerda, no sentido aeroporto, entre os quilômetros 0 e 2,4, das 22h de segunda-feira, 18, às 5h de terça-feira, 19. Nesse trecho serão feitos serviços de implantação de defensas metálicas.

Ainda Hélio Smidt, na direção contrária, haverá bloqueio das faixas da direita e do acostamento entre os quilômetros 0 e 2,4, de segunda-feira, 18, a quinta-feira, 21, das 22h às 5h. Na sexta-feira, 22, a interdição será entre as 23h e as 5h. Nesse ponto da rodovia serão feitas obras de recuperação de pavimento e sinalização horizontal.

Em direção ao interior, a rodovia Ayrton Senna terá interdição alternada de todas as faixas da rodovia entre os quilômetros 30 e 32, na região de Itaquaquecetuba. )Os serviços de sinalização horizontal serão aplicados das 22h às 5h, de segunda-feira, 18, a sexta-feira, 22.

Os mesmos serviços interditarão, alternadamente, todas as faixas (1, 2 e 3), entre os quilômetros 35 e 60 (região entre Itaquaquecetuba e Guararema), das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira e, das 8h às 14h, na sexta-feira, nos dois sentidos da rodovia.

Entre os quilômetros 30,2 e 32,2, na região de Itaquaquecetuba, das 22h às 5h, de segunda-feira, 18, a quinta-feira, 21, também serão bloqueadas as faixas da rodovia (1, 2, 3 e 4) e o acostamento. No trecho será recuperado o pavimento.

No sentido São Paulo, região de Guarulhos, haverá interditarão de todas as faixas e o acostamento, de segunda-feira, 18, a quinta-feira, 21, das 22h às 5h. Na sexta-feira, o bloqueio será das 23h às 5h, do quilômetro 25 ao 28. Nesse local haverá obras de recuperação de pavimento e sinalização horizontal.

Na mesma direção, região de Itaquaquecetuba, os serviços de sinalização interditarão todas as faixas da rodovia, de segunda-feira, 18, a sexta-feira, 22, das 22h às 5h. O trecho afetado começa no quilômetro 32 e termina no 34.

Já a Rodovia Carvalho Pinto terá os dois sentidos afetados alternadamente, de segunda-feira, 18, a sexta-feira, 22, das 8h às 17h. Do quilômetro 61 ao 130, região entre Guararema e Taubaté, serão feitos serviços de sinalização horizontal.

Na região de São José dos Campos, os serviços de recuperação de pavimento ocorrerão no quilômetro 114. Uma das pistas de cobrança automática terá bloqueio de segunda-feira, 18, a sexta-feira, 22, entre 8h e 17h.

Na Rodovia dos Tamoios, os serviços de sinalização horizontal interditarão as faixas da esquerda e da direita, alternadamente. Serão paralisados os quilômetros 4 e 11, das 8h às 17h, de segunda-feira, 18, a sexta-feira, 22, nos dois sentidos da rodovia.