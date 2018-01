Rodovias de São Paulo têm tráfego bom nesta madrugada

Quem deixou a capital paulista e a região metropolitana neste final de semana ou no feriado de Tiradentes e optou por retornar na madrugada desta quarta-feira, 22, encontra as principais estradas com trânsito tranquilo. Segundo informações das concessionárias e da Polícia Rodoviária, às 3 horas eram boas nas estradas estaduais e federais. Nenhum acidente grave foi registrado nas últimas horas.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5x5, com metade da capacidade direcionada ao litoral e a outra metade à disposição de quem segue para o planalto. Da 0h de sexta-feira, 17, à meia-noite desta terça-feira, 21, haviam passado pelos pedágios em direção à Baixada mais de 279 mil carros. Um total de 267 mil já havia retornado até as 2h30 desta quarta-feira. Todas as principais rodovias litorâneas apresentam trânsito livre.