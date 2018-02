Rodovias concedidas de SP registram menor índice de mortes em 12 anos

SOROCABA - O índice de mortes em 2012 nos 6,4 mil km de rodovias paulistas concedidas à iniciativa privada foi o menor desde 2000, quando os dados começaram a ser apurados. A queda foi 48,3% nos 12 anos. A redução em relação a 2011 foi de 16,2%, caindo de 3,42 para 2,53 - o cálculo desse índice leva em conta o volume diário médio de veículos e a extensão da rodovia.

Já o índice de acidentes registrou queda de 8,5% no ano passado comparado a 2011 - desde 2000 a redução foi de 14,3%, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). De acordo com a agência, só no ano passado foram investidos R$ 4 bilhões em operação, obras e segurança das rodovias.

Anti-álcool

A partir desta sexta-feira, 8, e até o dia 14, a Artesp, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Secretaria de Logística e Transporte iniciam uma nova campanha para lembrar as pessoas que não devem misturar bebida alcoólica e direção. A campanha será interativa, veiculada em displays com aparência de espelhos de banheiros de bares. Quando o frequentador se posicionar à frente, será reproduzido o som de uma batida de automóvel e o espelho refletirá um vidro se quebrando. Simultaneamente aparecerá a mensagem: "Espelho, espelho meu. Existe alguém que ainda não entendeu? Bebida e direção não combinam".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ação será reforçada por meio de blitz promocional em bares bem frequentados nas regiões de São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Ribeirão Preto. Serão ainda distribuídos 150 mil postais educativos em estabelecimentos comerciais e praças de pedágio. Igual número de adesivos da campanha contra a venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos serão distribuídos nas praças de pedágio.