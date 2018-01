Rodovias apresentam trechos de lentidão na manhã desta 6ª feira

SÃO PAULO – Motoristas enfrentam pontos de parada em algumas rodovias na manhã desta sexta-feira, 26. Com o feriado do aniversário de São Paulo, na quinta-feira, 25, muitos paulistanos deixaram a cidade rumo ao interior e ao litoral.

Por volta das 9h20, a rodovia Anhanguera apresentava lentidão, no sentido da capital, entre os kms 14 e 11.

Ainda de acordo com a Autoban, a rodovia dos Bandeirantes também estava com tráfego intenso, na chegada à cidade de SP, em razão do excesso de veículos na Marginal do Tietê.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faixas liberadas. Fluxo com lentidão de 2 km https://t.co/k29gd1Q4FK — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) 26 de janeiro de 2018

A rodovia Castelo Branco também registrava lentidão, no sentido do interior, na região de Barueri. Ainda na Castelo Branco havia pontos de parada, no sentido da capital, entre Osasco e Barueri.

A Ecopistas informou que, por volta das 9h20, o tráfego permanecia lento na Ayrton Senna, no sentido de SP, entre os kms 20 e 15.

Em ambos os sentidos da rodovia, o fluxo de veículos está normalizado e segue sem retenção. Boa viagem! — Arteris Régis (@Arteris_ARB) 26 de janeiro de 2018

De acordo com a Ecovias, o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes permanecia normal na manhã desta sexta-feira.

Trânsito em SP

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Marginal Pinheiros apresentava lentidão, no sentido de Interlagos, entre a ponte Laguna e a ponte Transamérica.

O Túnel Ayrton Senna também registrava pontos de parada nas proximidades da Avenida 23 de Maio.