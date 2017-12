Rodovias apresentam lentidão na manhã desta quinta-feira

SÃO PAULO - Motoristas que deixam a capital paulista rumo ao litoral, nesta quinta-feira, 7, feriado da Independência, enfrentam congestionamento na pista sul da Imigrantes, do km 20 ao km 32, no trecho de Planalto, em razão do excesso de veículos.

O tráfego também está lento na pista sul da Imigrantes, no trecho de Serra, do km 40 ao 43, e do km 53 ao 58, segundo informações da Ecovias.

A Imigrantes está congestionada, sentido Litoral, do km 20 ao km 32, e com lentidão, do km 40 ao km 43, devido ao excesso de veículos. — Ecovias (@_ecovias) September 7, 2017

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega está com tráfego congestionado, no sentido da Praia Grande, do km 276 ao km 279, devido ao excesso de veículos na região.

A rodovia Anchieta está com lentidão, no sentido litoral, do km 22 ao 31, devido ao movimento intenso na região.

A rodovia Presidente Dutra também está com tráfego lento, no sentido do Rio de Janeiro, em Arujá e em São José dos Campos.

Sentido Bertioga: 01h45 Trecho: km 42 da Mogi-Dutra ao km 90 da Mogi-Bertioga. pic.twitter.com/eNfuSfbfLb — DER-SP (@_dersp) September 7, 2017

Estradas. Pelo menos 820 mil veículos devem deixar a cidade neste feriado pelo Sistema Anahnguera-Bandeirantes, rumo ao interior. Em média, 600 mil veículos passarão pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, administradas pela Via Oeste.

Suspensão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros e caminhões nesta quinta-feira, feriado da Independência, e na sexta-feira,8.

