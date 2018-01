Rodoviárias devem receber mais de 400 mil pessoas no feriado

Durante o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, mais de 400 mil pessoas devem passar pelas rodoviárias da capital paulista. Cerca de 118 mil pessoas deverão deixar a cidade passando pelos terminais rodoviários, entre quinta-feira, 30, e sexta-feira, 1º. Até segunda-feira, 4, cerca de 420 mil pessoas devem passar pelos terminais da Barra Funda, Tietê e Jabaquara. As cidades mais procuradas neste feriado são: Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis e o litoral norte de São Paulo.

O dia com a maior concentração de movimento é a quinta-feira, quando aproximadamente 102 mil pessoas utilizam o transporte rodoviário na capital. Ônibus extras já foram reservados para os locais mais procurados e, constatada a necessidade, mais carros estarão disponíveis, de acordo com as empresas que operam nos terminais paulistanos.

A Socicam realizará operações especiais para minimizar eventuais dificuldades encontradas pelos usuários. Por isso, os terminais contarão com um aumento de 15% no quadro de funcionários nas áreas de limpeza, segurança, operação e manutenção.

Para quem pretende deixar a cidade de ônibus, a Socicam recomenda ao usuário que adquira a passagem antecipadamente, chegue ao terminal uma hora antes do embarque, identifique as bagagens, não descuide das crianças e traga documentos de todos os passageiros, inclusive das crianças.