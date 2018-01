Rodoviárias de SP devem receber 66 mil pessoas nesta quarta O movimento de passageiros nos dois principais terminais rodoviários de São Paulo era tranquilo no fim da manhã desta Quarta-feira de Cinzas. De acordo com a assessoria de imprensa das rodoviárias, cerca de 66 mil passageiros devem desembarcar dos 1.800 ônibus disponíveis nos terminais do Tietê e da Barra Funda durante todo o dia. Pelo menos 620 mil pessoas deixaram a capital paulista desde quinta-feira, 19. Os destinos mais procurados foram Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, e litoral norte de São Paulo.