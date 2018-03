Rodoviária suspende vendas, voos atrasam, guinchos faturam A chuva fez vários serviços de São Paulo sofrerem interrupções e outros lucrarem. No Terminal Rodoviário Tietê, empresas suspenderam as vendas de passagens no início da manhã e usuários se amontoavam. Os ônibus não transitavam porque o entorno alagou. Após as 9h, várias partidas começaram a sair com atraso.