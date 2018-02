Rodoviária na V. Sônia exigirá 74 remoções

O projeto prevê que o terminal seja erguido sobre o pátio de manobras de trens da ViaQuatro (concessionária que administra a Linha 4-Amarela do Metrô).

Além das desapropriações, reformas serão feitas em vias da região para que elas ganhem faixas exclusivas para ônibus de viagem - caso das Avenidas Ministro Laudo Ferreira de Camargo, Pirajuçara, Monsenhor Manfredo Leite e da própria Eliseu de Almeida. Uma alça de acesso também será construída para facilitar a chegada à Avenida Professor Francisco Morato.

Com 250 partidas, a previsão é de que 28 mil passageiros circulem pelo novo terminal diariamente - cerca de um terço dos usuários da Rodoviária do Tietê, na zona norte. / CAIO DO VALLE