Rodovia Rio-Santos terá obras até o fim do verão

SOROCABA - As obras de recuperação da Rodovia Rio-Santos, principal acesso às praias do litoral norte, não ficarão prontas antes do final de março, quando acaba o verão. De acordo com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), será necessário fazer uma grande obra de escoramento do eixo principal da rodovia e não há prazo para conclusão. “Todas as providências estão sendo tomadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, mas não tem previsão de abrir a pista toda”, disse.

Afetada pelo temporal que atingiu a região entre os dias 23 e 24 deste mês, a pista da Rio-Santos cedeu no km 147, entre as praias de Toque-Toque Grande e Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião. De acordo com o governador, o DER conseguiu abrir passagem por uma faixa de asfalto e pelo acostamento, mas só passam veículos leves e micro-ônibus, ainda assim no sistema pare-siga, alternando os dois lados da rodovia.

Quem for para as praias entre o ponto interditado e a cidade de Bertioga deve usar a Rodovia Mogi-Bertioga ou o Sistema Anchieta-Imigrantes. O motorista que segue para a cidade de São Sebastião deve usar a Rodovia dos Tamoios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dicas de viagem:

Litoral norte

Deve-se evitar descer entre 16 horas e meia-noite de amanhã.

Litoral sul/Baixada

Deve ter tráfego intenso amanhã, o dia todo.

Interior

Na Régis, deve-se evitar viagem amanhã entre 5 e 15 horas. A Dutra deve ter pico hoje até 19h. A Castelo deve ter tráfego intenso.