Rodovia Régis Bittencourt terá operação na descida da Serra do Cafezal

SOROCABA - Uma operação especial vai ajudar os motoristas que deixarão São Paulo durante o Carnaval pela rodovia Régis Bittencourt (BR-116). Para melhorar o trânsito no trecho de pista simples da descida da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal irão instalar faixas reversíveis na pista contrária nos horários de pico. Também está prevista a liberação do tráfego nos acostamentos.

A concessionária prevê aumento de 20% no volume de veículos em relação aos dias normais com picos nesta sexta-feira, 8, das 16 à meia-noite, e no sábado, das 5 às 15 horas. Durante o Carnaval, as obras de rotina que interferem no tráfego serão suspensas.

Os motoristas que seguem em direção a Curitiba irão se deparar com interdições parciais em dois pontos do percurso, no km 457,4, na ponte do Rio Jacupiranga, e no km 489,5, na ponte sobre o Córrego Fernandes. Nos dois locais, uma faixa da rodovia está interditada para obras.