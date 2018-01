Rodovia Raposo Tavares é bloqueada para resgate de PM baleado

SÃO PAULO - O helicóptero Águia da Polícia Militar pousou na Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, para o resgate de um policial que foi baleado e atropelado na região no início da manhã desta segunda-feira, 10. A pista chegou a ser interditada, pouco antes das 7 horas, para a operação.

Uma fila de mais de cinco quilômetros de congestionamento se formou na estrada, em direção à capital, no trecho próximo ao Rodoanel. Às 8 horas, ainda havia reflexos no trânsito devido à movimentação de viaturas.

Conforme a assessoria de comunicação da PM, o agente foi atingido por disparos por volta das 6 horas na Rua Inácio Cervantes, no Parque Ipe. Ele estava em uma moto e criminosos teriam chegado atirando e, depois, passado por cima do PM com um veículo. Ainda não foi confirmado se ele participava de alguma perseguição. O policial foi encaminhado em estado grave para atendimento médico.