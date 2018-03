Rodovia que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica terá mais uma faixa

SÃO PAULO - A Rodovia Hélio Smidt irá ganhar uma terceira faixa no sentido Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a concessionária que administra a via, Ecopistas, as obras devem começar até junho, mas ainda não há uma data definida. A previsão da concessionária é que as obras durem um ano.

A Ecopistas, empresa que também tem a concessão das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, não informou quanto deve ser gasto com a faixa adicional. A medida será tomada para dar maior fluidez ao trânsito na região, que registra constantes níveis de lentidão, especialmente durante o período da manhã. A concessionária afirma que ainda está em análise o impacto que a obra trará ao tráfego de veículos na região e como serão realizadas as interdições durante esse período.

A nova pista terá extensão de cerca de 2,4 quilômetros, da alça de acesso da Rodovia Ayrton Senna (sentido São Paulo) para a Rodovia Hélio Smidt, até o trecho em que a Hélio Smidt passa sob a Rodovia Presidente Dutra.