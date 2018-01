Rodovia Padre Manoel da Nóbrega ganha terceira faixa em trecho crítico

O govenro estadual liberou para tráfego, nesta quinta-feira, 22, uma terceira faixa em um trecho de seis quilômetros da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 55), na Baixada Santista. A terceira faixa foi implantada na pista leste (sentido São Paulo) entre o km 274 e o km 280 da SP 055. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin.

De acordo com Alckmin, a nova pista facilitará a descida para o litoral sul nas festas de fim de ano e beneficiará os moradores da região, que também ganhou um viaduto de retorno e acesso ao bairro Pedreira, em São Vicente, no km 277 da rodovia. O projeto também contempla faixa adicional no sentido oposto que será entregue até maio de 2018. Segundo o governo, foram investidos R$ 47,1 milhões nas obras.

“Abrimos mais seis quilômetros de terceira faixa na Rodovia Manoel da Nóbrega, e o acesso ao bairro Pedreira, em São Vicente. Uma boa notícia para o verão, para os turistas, para a população da baixada santista. Há dez dias entregamos mais dois viadutos em São Vicente. Tudo isso fortalece o turismo, o emprego e da mais segurança para os usuários das autoestradas”, disse Alckmin.

De acordo com o governo, a obra eliminará os congestionamentos do tráfego vindo do litoral sul no sentido Praia Grande – São Paulo. As obras foram iniciadas em junho de 2014. No trecho circulam, em média, 15 mil veículos por dia.