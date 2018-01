Rodovia Padre Manoel da Nóbrega é liberada após manifestação

SÃO PAULO - A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral paulista, foi liberada por volta das 10h40 deste domingo, 28, após permanecer bloqueada por cerca de duas horas em decorrência de uma manifestação na altura do quilômetro 289, na Baixada Santista. A interdição ocorreu no sentido Praia Grande.

De acordo com a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, ainda havia, por volta das 11h, lentidão entre os quilômetros 289 e 280 da Padre Manoel da Nóbrega. A concessionária não informou o que motivou a manifestação.

Ainda segundo a empresa, a Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, tinha morosidade no trânsito entre os quilômetros 25 e 32, na região do pedágio, e, no trecho de serra, do 40 ao 53. Já na Anchieta, havia "tráfego intenso em todo o trecho de serra sentido litoral".