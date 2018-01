Rodovia na região metropolitana de SP continua interditada

A Rodovia SP-66, que liga Guararema a Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, continuava interditada na manhã desta quarta-feira, 20, devido a uma erosão na pista, causada pelas chuvas do fim de semana.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), parte da pista caiu, na altura do km 85 da Rodovia General Euryale de Jesus Zerbine, no domingo, 17, e não há previsão de liberação da via. Os motoristas podem usar como desvio a Rodovia Carvalho Pinto.

Equipes do DER estão no local orientando os motoristas e realizando estudos para a recuperação da via, que passará por uma obra emergencial. Até o restabelecimento do tráfego, a orientação aos motoristas que seguem o trecho entre Jacareí e Guararema é que utilizem a Rodovia Carvalho Pinto.