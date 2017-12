Rodovia Mogi-Bertioga é liberada após queda de pedras

SÃO PAULO - Interditada na noite de sábado, 22, devido a uma queda de barreira, a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foi liberada ao tráfego por volta das 13h deste domingo, 23.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), subordinado ao governo do Estado e responsável pela via, a interrupção ocorreu na altura do km 82, por volta das 22h, após duas pedras e galhos caírem na estrada. Não houve acidentes, mas o tráfego ficou bloqueado do km 77 ao 98h.

Durante toda a madruagada e a manhã de domingo, os motoristas foram orientados a usar alternativas como as Rodovias dos Imigrantes e a Tamoios. Os trabalhos para a remoção dos detritos só pôde ser executado a partir da manhã, quando havia luz natural.

A queda da barreira foi provocada por excesso de chuvas na região, conforme o DER.