Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento de 12 km neste sábado

São Paulo - O motorista que deixa o litoral de São Paulo em direção à capital enfrenta congestionamento nesta tarde. São 12 quilômetros de trânsito na Rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 70 e 58, em função do excesso de veículos, de acordo com informações da Ecovias, concessionária do sistema Anchieta-Imigrantes.

Segundo a concessionária, já está em vigor a operação subida 2x8, com a descida para o litoral sendo feita pela pista sul da Anchieta e a subida ocorrendo pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. A Ecovias afirma que a subida da serra pela Imigrantes tem tráfego intenso e pontos de lentidão nas pistas sul e norte.

Outras estradas administradas pela Ecovias também apresentam tráfego intenso no sentido São Paulo. A rodovia Cônego Domênico Rangoni, mais conhecida como Piaçaguera-Guarujá, tem nesse momento 19 quilômetros de congestionamento, do 251 ao 270, enquanto a Padre Manoel da Nóbrega conta com 12 quilômetros de congestionamento, do 292 ao 280, e, mais a frente, outros quatro quilômetros de trânsito lento, do 270 ao 274.

Ainda nas rodovias litorâneas, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que a Rio-Santos apresenta neste momento 38 quilômetros de lentidão, no trecho que vai do quilômetro 176 ao 214, entre a praia de Juquehy e a Riviera de São Lourenço. O DER também afirma que o trecho da Rio-Santos entre as cidades de Ubatuba e Caraguatatuba (do quilômetro 55 ao 96) apresenta trânsito lento com pontos de parada. A rodovia Mogi-Bertioga conta com 26 quilômetros de lentidão em direção a São Paulo, entre o 90 e o 64, e a Oswaldo Cruz apresenta oito quilômetros de trânsito lento, no trecho entre os quilômetros 94 e 86.

Segundo o DER, os problemas na Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz são causados pelo excesso de veículos e pela chuva que atinge as estradas nesta tarde. Outras estradas. A rodovia Presidente Dutra apresenta dois trechos com problemas no sentido Rio-São Paulo, segundo a concessionário CCR NovaDutra. Ao todo, são dois quilômetros de lentidão, entre o 82 e o 84, na região de Roseira, com o motorista voltando a encontrar trânsito lento entre os quilômetros 86 e 87, na altura de Pindamonhangaba.

Pela Régis Bittencourt, são cinco quilômetros de trânsito pesado no sentido São Paulo na região de Embu das Artes, entre os quilômetros 285 e 280, por causa do excesso de veículos. Outras rodovias, como Anhanguera, Bandeirantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Castello Branco, Raposo Tavares e Fernão Dias não apresentam problemas neste momento. Movivento na Rodovia dos Imigrantres na volta do feriado de ano novo. A Ecovias implantou a Operação Subida na manhã de sábado.