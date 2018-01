Rodovia Imigrantes ainda tem faixas bloqueadas após acidente

SÃO PAULO - Mais de 12 horas depois, continua parcialmente interditada a Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, na altura do km 27. A Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informa que as pistas 3 e 4 permanecem inacessíveis, mas não há lentidão. Por volta das 5h30 da madrugada desta quarta-feira, 26, duas carretas se chocaram no trecho na região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

De acordo com a Ecovias, até às 17h30, os veículos ainda estavam sendo retirados da pista. Após o choque, uma das carretas pegou fogo e o motorista morreu no local. As causas do acidente serão investigadas. Até o momento, cerca de 14 mil veículos passaram pelo local, segundo a administradora.