Rodovia ganhará ligação direta com aeroporto O Trecho Norte do Rodoanel deve ter uma ligação direta com o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O Estudo de Impacto Ambiental analisou seis possíveis traçados para a alça e levou em conta a construção do terceiro terminal do aeroporto, que deve ser construído antes da Copa do Mundo de 2014.