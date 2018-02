Rodovia Fernão Dias será interditada para detonação de rochas

SÃO PAULO - A Rodovia Fernão Dias terá um trecho interditado na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, por cerca de 30 minutos na tarde desta quinta-feira, 14, para a realização da detonação de rochas.

A interdição vai ocorrer a partir das 15 horas altura do km 13,6 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia, para dar continuidade ao processo de retirada de rochas, com a explosão do material.

A intervenção faz parte da obra para a contenção da encosta do local e a pista será bloqueada, em ambos os sentidos, por cerca de 30 minutos.