Rodovia Dutra é totalmente liberada após série de acidentes

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira, 16, em uma séria de acidentes na Rodovia Presidente Dutra, na região de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 14 acidentes foram registrados. Outras 30 pessoas ficaram feridas no acidente - sendo 26 com ferimentos leves e quatro em estado grave de saúde. As vítimas foram encaminhadas para hospitais das regiões de Pindamonhangaba e de Taubaté.

No km 88, na pista sentido São Paulo, houve uma colisão entre dois caminhões, um ônibus e três veículos de passeio, por volta das 7h30. Minutos depois, na altura do km 91, no outro sentido, 13 veículos, entre eles uma carreta, três caminhões e três carros, incluindo uma viatura policial, colidiram.

A Dutra chegou a ficar totalmente interditada no momento dos acidentes. A concessionária NovaDutra, responsável pelo trecho, informou que a pista sentido Rio foi liberada às 11h20, enquanto as faixas no sentido São Paulo foram desbloqueadas às 14h30.

Texto atualizado às 17h15.