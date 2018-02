Rodovia dos Tamoios tem 34 km de lentidão

SÃO PAULO - O fluxo de veículos nesta quinta, 13, segue intenso nas estradas que ligam São Paulo ao litoral, informaram as concessionárias responsáveis pelas rodovias do estado. Na Rodovia dos Tamoios, há congestionamento entre o km 30 e o 64, de Paraibuna até a serra, sentido litoral.

O fluxo de veículos também é intenso na Rodovia dos Imigrantes, do km 33km ao 42, perto do pedágio de São Bernardo do Campo. E na Régis Bittencourt, a lentidão vai do km 335 ao 337, na entrada da serra. Anchieta tem tráfego normal.

A Rodovia Presidente Dutra, que liga o estado ao Rio de Janeiro, tem congestionamento de 2 km em Jacareí, do km 159 ao 157, sentido RJ. Na Fernão Dias, o congestionamento vai do km 80 ao 77, região de Mairiporã, sentido Minas Gerais.

