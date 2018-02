Rodovia dos Tamoios será duplicada a partir de março do ano que vem

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PMDB), anunciou nesta terça-feira, 26, a ampliação do primeiro trecho de duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-99), na área de planalto. A obra que se estenderia do km 11,5 até o km 32,8, até a cidade de Paraibuna, será aumentada em 31,7 km, até o trecho do alto da serra. A expectativa da administração estadual é de que a licença prévia para a duplicação do primeiro trecho seja obtida em novembro e, em março, seja concedida a licença de instalação para o início das obras.

"A proposta anterior era iniciar em janeiro, então vamos atrasar em dois meses", lembrou o governador, em entrevista à imprensa no Palácio dos Bandeirantes. "Nós esperamos entregar a obra em 20 meses, ou seja, em novembro de 2013", explicou. O governador detalhou ainda que a duplicação no trecho de planalto será feita por meio de uma Parceria Público Privada (PPP), com um custo previsto de R$ 780 milhões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Desenvolvimento Rodoviário S.A (Dersa) assinaram nesta terça-feira um convênio no valor de R$ 1,5 bilhão que, além do valor da obra, inclui custos com desapropriações e compensações ambientais. A administração estadual ainda estuda como será dividido o montante total entre a iniciativa pública e privada.

O governador informou também que a licitação para a obra será feita em dois lotes, para dar maior celeridade à conclusão do projeto. O cronograma é de que, em agosto, seja feita a primeira convocatória para audiência pública e seja lançado o edital de pré-qualificação.

Com a licença prévia, cuja expectativa é de que seja obtida em novembro, o governo estadual pretende publicar no mesmo mês o edital da obra. Até a conclusão da primeira fase, programada para o final de 2013, o governo estadual espera obter a licença ambiental para o segundo trecho da obra, na área de serra, cuja extensão é de 21,4 km. O projeto integral, composto de quatro fases, prevê um investimento de R$ 4,39 bilhões e pretende suprir a ausência de integração na região.

Promessa antiga. A duplicação da rodovia é a principal reivindicação de prefeitos da região e uma das promessas de campanha de Alckmin desde sua primeira gestão frente ao governo do Estado. A Tamoios é palco de dezenas de acidentes e a cada ano engrossa as estatísticas da Polícia Rodoviária Estadual. Possui pista simples, mas há alguns anos o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) transformou trechos de acostamento em pista auxiliar.

O pior trecho está localizado entre as cidades de Paraibuna e Jambeiro. Enormes crateras são abertas pelas carretas que têm como destino o Porto de São Sebastião. O percurso entre São José dos Campos e Caraguatatuba normalmente é feito em uma hora, mas, em temporadas e feriados, o mesmo percurso chega a levar de quatro a sete horas.

Texto atualizado às 19h15.